NEW ERA × ラルフローレン コラボキャップ Lサイズ★ヤンキース

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アメリカで購入しました！NEWERA×ラルフローレンコラボキャップLサイズ★ヤンキース49FORTYPOLORALPHLAURENポロラルフローレンクーパーズタウンニューヨーク・ヤンキースブラック過去にも度々タッグを組んだPOLORALPHLAURENとNewEraのタッグから待望の新作が登場。49FORTYのブラックをベースに作られ、バイザーに施した筆記体の“RalphLauren”の刺繍がワンポイントになってます。シャープなシルエット且つ伸縮性があり、型崩れ防止の加工もしっかりなされた、他の人気モデルの要素を混ぜ合わせたようなハイブリッドモデルとなっています。商品名:PoloRalphLaurenYankeesCap×NewEraPOLORALPHLAUREN×NewEraコラボ★新作キャップ◇カラー:PoloBlack（ブラック）◇素材：ポリエステル100％◇サイズ：サイズL(73/8):内周59cm◇参考サイズサイズS(71/8):内周57cmサイズM(71/4):内周58cmサイズL(73/8):内周59cmサイズXL(71/2):内周60cm☆新品未使用☆海外正規品☆日本完売☆まとめ買い以外、お値引きいたしておりません。