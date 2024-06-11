【Hender Scheme】折りたたみ財布

シンプルでありながらも、高い収納力を擁した定番の三つ折りウォレット。表面にコインケース、紙幣入れ、カード入れ、と小ぶりなデザインでありながらも普段使いには申し分ないデザインです。コンパクトなサイズ感は手馴染も抜群です。3ヶ月ほど使ったので少し汚れや傷があります。定価…27500円財布形···三つ折り



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