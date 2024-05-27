00's ウィーザー weezer Tシャツ　vintage

肩幅55身幅53着丈73 数年前にアメリカの古着屋で購入。旧ギルダンタグ2001年コピーライトありバックプリントなし肩幅のサイズが比較的広めなので、肩落ち風で177cm55kgで体感XLくらいに感じます。色落ちもなく黄緑色も発色が強い黄緑色で比較的綺麗な状態かと思います。素人目なので、神経質な方はご購入お控えくださいませ。ウィーザー（Weezer）は、アメリカ合衆国出身のオルタナティヴ・ロックバンドパワー・ポップブームの火付け役であり、作風は一時期「泣き虫ロック」と評された。全米チャート上位の常連であり、2009年に『グラミー賞』を受賞している。ボーカルリヴァースクオモ00svintagetshirtthegreenalbumグリーンアルバム日々高騰するバンドT、この機会にいかがでしょうか？



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