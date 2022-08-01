★未使用★ポールスミス　財布　折り財布　スクエアチェック　ブラック

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商品詳細
値下げ交渉はご遠慮ください。フォロー割引のみ可能です。ポールスミスの二つ折り財布。未使用の正規品。■カラーブラック×マルチカラー■サイズ約9.3cm×11.5m×3cm■仕様札入れ×2、小銭入れ×1カード入れ×4、ポケット×1■素材牛革※注：天然皮革の素材と加工の性質上、微小の傷やシワがある場合がございます。予めご了承ください。■付属品取扱注意紙
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