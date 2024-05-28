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クロコ パイソン 財布
商品番号 F34957595218
商品名

クロコ パイソン 財布
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 3,032 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆クロコパイソン2つ折り財布メンズレディースUNISEXファッション小物コインケースカードケースパスケース●未使用品になります。ラグジュアリーで高級感あるお品物です。コンパクトで使い勝手も良く未使用品になりますのでプレゼント、自分への御褒美に如何でしょうか？◆カード　　4枚◆小銭入れ　1箇所◆札入れ　　2箇所◆ポケット2箇所【サイズ約縦×横】縦約9.5×10.5㎝【付属品】箱【素材】クロコ×パイソンレザー【カラー】ホワイトグレーブラック系【コンディション】[NR]『コンディションの目安』[NR]…未使用品（新品・新古品含む）※展示・保管等で色焼け、小傷等ができてしまった物もございます。[S]…美品(使用はしているが数回程度で使用感が少ないもの。)[A]…小・中の傷や汚れのみられる中古品だが、コンディションの良い商品。[B]…小・中の傷や汚れなどが見受けられる使用感のある品。[C]…使用感や傷・劣化などが目立つ品。※なお、【SA】・【AB】等のランク表記は、上記に記載しています各ランクの中間程度のコンディションと御理解下さい。取り扱い商品はお客様からお譲り頂いたUSED商品（中には新品、未使用品も御座います）が主になりますので、微細な状態にこだわるお客様はご注文をお控え下さいますようお願い致します。#本革#像#エレファント#クロコダイル#ヘビ#パイソン#オーストリッチ#サラマンダー#長財布#札入れ#財布#メンズ財布#レディース財布#贈物
http://narcologia.ru/goods/update733195.html
http://narcologia.ru/goods/kindness755005.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring793496.html
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