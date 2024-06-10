NG-10グロッケンシュピール　ゾノア社　鉄琴　木育　知育玩具　音楽おもちゃ

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商品詳細
NG-10グロッケンシュピールSONOR#SONOR#NG_10グロッケンシュピール使用に伴う小傷あります。綺麗な方ではあると思いますが、中古品であるため、傷ありにしています。細かい点は写真にてご確認ください。箱 説明書付きです。種類···鉄琴
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