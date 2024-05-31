新品 箱付 FILSON フィルソン 財布 ウォレット 名刺入れ カードケース ...

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商品詳細
filsonフィルソンBRIDLELEATHERCASH\u0026CARDCASEMOSSブライドルレザーキャッシュ＆カードケース紙幣ポケット(二つ折りで収納)×1カードスロット×3モスカラーオッターグリーンカーキ濃緑新品未使用品箱付きモールスキン内袋付きカード付き付属完品米国製メイドインUSAアメリカンメイド手縫いWickett\u0026Craig社の分厚いベジタブルタンニン鞣しブライドルレザー使用※中目黒のフィルソン本店で購入した国内正規品ですが(アウターリミッツの日本語注意書きタグも内袋の紐に付いています)、購入時から箱裏側にオイル染みやシール跡、財布本体にも革のムラ感等はありますので、おおらかなアメリカ製品の特性としてご理解の上ご購入ください参考実寸:縦幅(折畳時)8.5(展開時)17.5横幅10attractionsあoldjoeかatlastさtenderloinたfilsonなanatomicaはbelafonteまphigvelやLVCらRRLわオールドジョーいフィルソンきアナトミカしベラフォンテちフィグベルにテンダーロインひアットラストみブッチャープロダクツゐオモシーチャンネルりタトゥースタジオヤマダヰヤマダレンう山田レンく山田蓮すシガナイチャンネルつ上杉柊平などお好きな方に財布形···二つ折りカラー···グリーン素材···本革
http://narcologia.ru/goods/composite98454.html
http://narcologia.ru/goods/financier814360.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador892206.html
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