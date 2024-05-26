カナダグース 2023年モデル キャップ 帽子 メンズ 5480U ブラック

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商品詳細
偽物の出品が多数あるようですが当キャップは㈱カナダグースジャパンの正規品です。2023-24年のモデルです。品番：5480U定価：35200円(税込)Size：大人用フリー(ベルト付き調節可能)
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