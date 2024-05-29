明希さま専用　ロエベ　ベルト　リバーシブル　新品未使用

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商品詳細
男女兼用新品未使用全長約95cm幅約4.5cm素人寸法のため多少の誤差はご了承ください付属品保管袋・箱新品未使用で購入しましたが欲しかったものと違っていたのでお譲りします。届いてからも着用していません。海外製品になるので、ご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いします。即購入OKです！
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