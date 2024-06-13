UNITED ARROWS ユナイテッドアローズ　リネンネクタイ　ブラウン

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商品詳細
UNITEDARROWSユナイテッドアローズネクタイ素材：麻/リネン色：ブラウン定価：13,200円購入後1度しか使用しませんでした。リネン素材で春夏にぴったりの涼しげなネクタイです。即購入OKです！ご質問ありましたらお気軽にお声かけください。
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