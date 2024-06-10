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最終価格》フェラガモ マフラー ストール 紺 ヒョウ柄 カシミヤ100%
商品番号 G76917278709
商品名

最終価格》フェラガモ マフラー ストール 紺 ヒョウ柄 カシミヤ100%
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 9,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

すごく素敵なマフラーです。絵が書いてある方がシルクで、裏がカシミヤになっております。真っ黒なコートにすごく合うかと思います。保管時のヨレなどあります。都内デパートでの購入です。フリンジ入れて175cm幅31cm
http://narcologia.ru/goods/enquire850789.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei919771.html
http://narcologia.ru/goods/rouge858010.html
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