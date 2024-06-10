長財布　姫路レザー　ライダースウォレット

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週末値下げ☆平安時代から千年の歴史を誇る、日本屈指の革づくりのまち兵庫県姫路地方にある昭南皮革のヌメ革を使用したミドルサイズのライダースウォレットです。全ての工程を、丁寧に手作業で製作しております。植物由来の成分であるタンニンをたっぷり使用し鞣された革は、美しい経年変化が期待できます。コバは水と仕上げ剤で丁寧に磨き上げておりますので、見た目も美しく頑丈な仕上がりになっております。⚫︎サイズ 縦14.5㎝×横9.5㎝×厚さ5㎝（全て手作業での切り出し作業になりますので、多少の誤差がございます。ご了承下さい。）⚫︎カラー ナチュラル（生成り）⚫︎ステッチ 生成り⚫︎仕様 札入れ×1カードポケット×4隠しポケット×2コインポケット×1※天然皮革を使用している為、多少のシワ、キズ、シミ、汚れ等がある場合がございます。ご了承下さい。※1週間前に購入しましたが、自分が思っていたのと違っていたので出品しました。新品未使用です。※返品は承りません。#レザークラフト#ハンドメイド#ライダースウォレット#バイカーズウォレット#二つ折り財布#財布#ヌメ革柄・デザイン···無地財布形···二つ折り素材···本革財布形···二つ折りカラー···ベージュ柄・デザイン···無地素材···本革