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REPLAY リプレイ　ファイアーパターンバックルベルト　ヴィンテージ
商品番号 G80257965343
商品名

REPLAY リプレイ　ファイアーパターンバックルベルト　ヴィンテージ
ブランド名 リプレイ
特別価格 税込 1,828 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます^o^[商品情報]ブランド：リプレイアイテム：ファイアーパターンバックルベルトカラー：バック:グレー系　　　　ベルト:ブラック状態:新品購入後、一時期気に入って使用していたので使用感はございますが目立つダメージもなくまだまだ使用していただけるかと思います♪自宅管理の為、神経質な方は購入ご遠慮下さい。サイズ：バックル横幅約9.5cm、縦幅約5cmベルト幅約3.8cm、長さ約103cm（素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。）その他、ご不明な点がありましたら、質問してください。他にも色々出品しておりセットでご購入いただければ割引も検討いたします。
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