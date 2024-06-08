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ラルフローレン　ツイードレザーキャップ！
商品番号 D41864806032
商品名

ラルフローレン　ツイードレザーキャップ！
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 4,386 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラルフローレンのツイードレザーキャップです。素材···ツイードサイズ　フリーとても高級感のあるキャップです。似合わない為出品する事にしました。古い物ですので多少毛羽立ちがあります。中古に理解ある方のみ購入を検討下さい！気になる方は気軽に質問お待ちしています。
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90s USA製 ポロ ラルフローレン レザー×ツイード ウール キャップ XL
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