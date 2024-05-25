80年代 screen stars リンガーT dead stock！！

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80年代screenstarsのリンガーTシャツ※vintageデッドストック品です！！！・今話題のリンガーTシャツ、今年の夏にいかがでしょうか。・デッドストック品であり、新品未使用です。・仲のいい古着屋さん店員にお譲り頂きました。・色、サイズ、デザイン共に完璧なものだと思います。是非ご検討下さい。【screenstars】SCREENSTARSは、1980年に米国でプリンタブルTシャツとして誕生しました。トレンドを意識しながら、セールスプロモーションにおける様々なニーズに応えていった結果最盛期は１億枚が世界で流通していました。ブランドしては一旦幕を下ろしましたが、2008年より再稼働した「SCREENSTARS」現在はベーシックなプリンタブルボディーだけにとどまらず、幅広い商品ラインナップを展開中です。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏