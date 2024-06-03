即決 極美品 チャンピオン T1011 USA製

私物整理の為出品します。チャンピオンT1011Tシャツの出品になります。USA製、サイズはXL、カラーはグレー、フロントARMYWESTPOINTUSMAブラックプリント、ミリタリーロゴになります。完売品、新品購入後1、2回のみ着用ですので未使用に近い状態です。丁寧に保管してましたので、綺麗な状態を保ってます。サイズもゴールデンサイズとなります。クリーニング済みですので、ご購入後はそのまま着用可能です。今では完売品となりますので、今後は入手困難かと思います。お探しの方は是非。寸法肩幅52cm身幅58cm着丈67cm袖丈23.5cmお値下げ不可早い者勝ちコメント無し即決購入OKです



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