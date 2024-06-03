新品 FENDI FFベルト 90cm 正規品

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【サイズ】・サイズ90ベルト幅：約3cm付属品箱、保存袋ループとアイコニックなFFモチーフのトップ式バックルを備えた、細身のベルト。ブラックレザー製。メタルパーツはゴールド仕上げ。イタリア製商品の取扱いに関しては、衛生管理に十分に配慮し、丁寧に梱包して発送します。出品内容をご確認の上、ご購入をお願い致します。コメントなしでも購入OKです。どうぞ、よろしくお願いいたします。