ゼニア*ベルト/Zバックル*黒ブラック*茶*リバーシブル

ご覧いただきありがとうございます◡̈☆◡̈☆◡̈☆◡̈☆◡̈☆◡̈☆ZEGNAサイズ全長 05cm幅 3.5cm穴 77-87cm☆状態☆ほぼ未使用箱なし保管使っていただける状態です※あくまでも中古を出品しています・最低限の手入れはしております・簡易的な検品はしておりますが、細かいヨゴレ等はご了承下さい☆おまとめ割引☆２点購入で５００円引き３点購入で１０００円引き４点以上は、別途割り引きさせていただきます☆配送☆簡易梱包にて１〜２日で発送いたします仕事の都合で遅れる場合がございますので、ご了承下さい。✔️送料無料✔️基本翌日配送（すぐに届く）✔️割引き可能です（フォロー割）注!!)・素人出品の為、完璧を求める方 神経質な方、クレーマー気質な方はご遠慮ください・非喫煙 ペット無し・購入後の連絡は最低限させていただきますが、こまめに連絡欲しい方は対応できかねますご不明点がありましたら、いつでもコメントお待ちしております(^^)最後まで誠意もって対応させていただきますので、宜しくお願いいたします。↓出品一覧が見れます↓#リリーベルト#リリーゼニア



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