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バーバリー　ベルト
商品番号 M68711024363
商品名

バーバリー　ベルト
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド　バーバリー色バックル　ダークブラウンベルト　　ブラウン(市販皮ベルトに取り替え済み)ウエストサイズ　84〜94(素人採寸)ネジを緩めてベルトは取り外せるので自身で取り換えや調整が可能です。シンプルでオシャレなデザインで年齢問わず長く使用できる品物です。物価高が予測される中、今後は海外ブランドが高騰し入手が困難となるかもしれませんね。素材···本革カラー···ブラウン
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