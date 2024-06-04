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商品詳細
ブランド バーバリー色バックル ダークブラウンベルト ブラウン(市販皮ベルトに取り替え済み)ウエストサイズ 84〜94(素人採寸)ネジを緩めてベルトは取り外せるので自身で取り換えや調整が可能です。シンプルでオシャレなデザインで年齢問わず長く使用できる品物です。物価高が予測される中、今後は海外ブランドが高騰し入手が困難となるかもしれませんね。素材···本革カラー···ブラウン
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