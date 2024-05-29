新品未使用 HYSヒステリックグラマー 半袖Tシャツ キムタク着 黒L

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新品未使用品です。コレクションしていたものを放出します。こちらはB品なので、タグに切り込みがはいっています。木村拓哉さんが着用したものと同じ柄です。お好きな方、いかがですか。#HystericGlamourヒステリックグラマーシュプリームsupremeラグスマックレガーBEAMSビームスポールスミスSTIE-LOMINEDENIMNUMBER(N)INEナンバーナインsoloistソロイストヴィヴィアンウエストウッドVivienneWestwoodMISTERHOLLYWOODミスターハリウッドリーバイスM\u0026MCUSTOMPERFORMANCEエムアンドエムWINDANDSEAウィンダンシーテンダーロインネイバーフッドワコマリアTシャツシャツデニムキャップウォレットチェーンレザーMー65プリマロフトローリング・ストーンズ木村拓哉キムタクさんタク野口強ヒステリックグラマーHYSTERICGLAMOURメッシュキャップミリタリーダメージ