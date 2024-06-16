ウルフズヘッド×M\u0026M コラボTシャツ

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商品詳細
ウルフズヘッドとm\u0026mカスタムパフォーマンスとのコラボTシャツの黒Lです。Lサイズにしてはタイトめの作りです。肩幅44身幅49着丈64袖丈22ぐらいです。前プリントのウルフズドッグにはウルフズヘッドのstudsが打たれていて後ろにはウルフズドッグのプリントがあり、m＆mとのコラボらしいスター刺繍やタグが付いてます。美品を購入して自分では着用してなく保管してました。中古にご理解の上宜しくお願いします。
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