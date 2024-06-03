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商品詳細
PRADAの財布になります。1年前正規店にて購入しました。新しい財布購入したので出品させてもらいます。ロゴに傷などはありますが全体的に綺麗な方だと思います。箱、レシートなどはありません。プロフィール確認後コメント等よろしくお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/update692895.html
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