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PRADA 財布
商品番号 B56434641673
商品名

PRADA 財布
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PRADAの財布になります。1年前正規店にて購入しました。新しい財布購入したので出品させてもらいます。ロゴに傷などはありますが全体的に綺麗な方だと思います。箱、レシートなどはありません。プロフィール確認後コメント等よろしくお願いします。
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