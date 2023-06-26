「美品」プラダ 折りたたみ SAFFANO TRIANG ほぼ未使用

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商品詳細
財布形···二つ折りカラー···ブラックフィットハウスで、定価約69000円で購入致しました。数回のみの使用でしたので、傷もなくすごく綺麗な状態だと思います。中には、赤色、白色が入っており、オシャレですよ！多少の値下げ交渉は可能ですので、お気楽にコメントください！もちろん、しっかりとした正規品なのでご安心を。箱やPRADAカードもご一緒に、お譲りしたいと思います。よろしくお願いします。
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