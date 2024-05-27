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JOE PORTER　ポーター　スヌーピー　SNOOPY　長財布　コラボ　美品
商品番号 I62722875689
商品名

JOE PORTER　ポーター　スヌーピー　SNOOPY　長財布　コラボ　美品
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 7,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···ナイロンJOEPORTER　ポーター　スヌーピー　SNOOPY　長財布カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···ナイロン※中古品です。状態等は画像からご判断お願い致します。️☆購入前に既読のお願い商店でなくて素人の個人同士の取り引きです。最初から最後まで短い間ですがお互い安心な取り引きで完了しましょう(^-^)神経質な方や完璧を求める方の、ご購入はご遠慮下さい　(n\u003eω\u003c)#ポーター#SNOOPY#財布　#ラウンドファスナー#PORTER#ラウンドジップ　#スヌーピー　#レア#希少　#コラボ　#長財布　#メンズ　#レディース　#ユニセックス　#ウォレット　#希少　#美品
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