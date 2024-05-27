80s アディダス 6パネルキャップ 帽子 ブラック マルーン 台湾製

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※ご覧頂き誠にありがとうございます。自己紹介欄に取引に関して注意事項を記載いたしております。必ずご確認、ご納得の上ご購入のほどよろしくお願いいたします。80sアディダス6パネルキャップ帽子ブラックマルーン台湾製の出品です。状態…特に目立ったダメージはなくきれいなコンディションです。トレフォイル上部には星の刺繍が入っています。サイズ…フリーサイズ一般的な男性の頭囲(～59㎝)で問題なくご着用できます。ご不明な点は質問よりお願い致します。