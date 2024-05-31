荒木飛呂彦×BVLGARI キラークイーン長財布 　ジョジョ

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商品詳細
ブルガリ×荒木飛呂彦ジョジョの奇妙な冒険中古もあまり出回らないのて手に入らないレアなお品物だと思います。表面に細かな傷、色剥げ、内側にも小銭入等に汚れがありますが目立つ傷破損等はありません。キラークイーンの絵柄の部分は色剥げや削れはほぼありません。表面はグレー地なのでそこまで汚れも目立ちませんが写真を見て納得してからのご購入お願いいたします。すり替え防止のため返品は受付けません。ギャランティカードがありません。箱等画像にあるものがすべてです。なるべく早く発送しますが土日は発送できない場合があります。
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