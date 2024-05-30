【新品】ジャンニヴェルサーチ メデューサプリント 二つ折り財布 ブルー 箱付き

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ジャンニヴェルサーチメデューサプリント二つ折り財布ブルー新品未使用品、専用箱付きです。未使用ですが展示品のため、多少の傷や汚れがございます。シンプルなデザインなので、男女問わずお使いいただけます★プレゼントにもおすすめです★定価39,600円(税込)即購入大歓迎です。★その他の財布類も出品してますので、下記よりぜひご覧ください♪↓↓#アイス_ブランド財布類★ヴェルサーチの商品はこちら♪↓↓#アイス_ヴェルサーチ商品【仕様】札入れ×2カード入れ×6ポケット×2【サイズ】縦9cm横10.5.cmマチ1.5cm※素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さい【素材】レザー【生産国】イタリア【カラー】ブルー【状態】新品未使用、タグ・箱付き※新品商品ですが自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください※展示品の皮革製品のため多少のキズ、汚れなどがございますGIANNIVERSACEジャンニヴェルサーチェVERSUSヴェルサスメンズレディースブランド長財布かぶせ長財布財布札入れ小銭入れコインケースカードケースパスケース定期入れギフトプレゼントクリスマスバレンタインデーホワイトデー母の日父の日卒業祝い入学祝い入社祝い新学期新卒