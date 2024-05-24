骨董 ⭐️ 幕末 江戸時代後期　古伊万里　深鉢 丸鉢⭐️ 色絵

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ご覧頂きありがとうございます♡◆江戸時代後期幕末頃の古伊万里の丸鉢と聞いております。◆使う事なく大切に保管しておりましたので綺麗な状態です。◆色付けがカラフルで景色がとても愛らしく使っても飾っても楽しめる一品です♫◆ひびやカケはございませんが昔の製法で作られているため釜土が付いている箇所がございます。(写真6,7)◆お部屋のインテリアや外国の方へのプレゼントまたはインスタのモチーフとしても面白いのではと…◆古い物ですので骨董品にご理解いただける方お願いいたします。◆サイズ約直径27.5高さ12cm♡丁寧にお包みして発送致しますのでご安心ください。追跡番号付き配達希望時間指定ができます。(午前中、14〜16,16〜18,18〜20,19〜21)♡良きご縁をお待ちしております♡♡プロフィールをお読み頂きご納得の上ご購入ください。#サブリナ商品の一覧はこちら16000円にお値下げします❣️漆器昭和レトロ木製ヴィンテージ重箱アンティーク黒