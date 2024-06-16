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- 3点 信楽焼茶道具 谷清右衛門 窯変耳付茶入 茶入れ 共箱 仕覆（荒磯）
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商品詳細
#こちらを押すと出品中の茶入自然釉が美しく仕覆ともお似合いで素敵な作品です。未使用品ですが古い物としてのご理解写真確認後のご購入お願いいたします。工芸品骨董品お好きな方もいかがでしょうか。
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