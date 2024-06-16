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3点　信楽焼茶道具　谷清右衛門　窯変耳付茶入　　茶入れ　共箱　仕覆（荒磯）
商品番号 U94695867690
商品名

3点　信楽焼茶道具　谷清右衛門　窯変耳付茶入　　茶入れ　共箱　仕覆（荒磯）
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 15,374 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#こちらを押すと出品中の茶入自然釉が美しく仕覆ともお似合いで素敵な作品です。未使用品ですが古い物としてのご理解写真確認後のご購入お願いいたします。工芸品骨董品お好きな方もいかがでしょうか。
http://narcologia.ru/goods/peroration61315.html
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3点　信楽焼茶道具　谷清右衛門　窯変耳付茶入　　茶入れ　共箱　仕覆（荒磯）
3点 信楽焼茶道具 谷清右衛門 窯変耳付茶入 茶入れ 共箱 仕覆（荒磯 ...
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3点　信楽焼茶道具　谷清右衛門　窯変耳付茶入　　茶入れ　共箱　仕覆（荒磯）
谷清右衛門作　自然釉　信楽焼　茶入　共箱　仕服付　茶道具
3点　信楽焼茶道具　谷清右衛門　窯変耳付茶入　　茶入れ　共箱　仕覆（荒磯）
2023年最新】信楽 谷 清右衛門の人気アイテム - メルカリ
3点　信楽焼茶道具　谷清右衛門　窯変耳付茶入　　茶入れ　共箱　仕覆（荒磯）
未使用☆ 茶入 3点 茶道具-
3点　信楽焼茶道具　谷清右衛門　窯変耳付茶入　　茶入れ　共箱　仕覆（荒磯）
谷清右衛門作　自然釉　信楽焼　茶入　共箱　仕服付　茶道具
3点　信楽焼茶道具　谷清右衛門　窯変耳付茶入　　茶入れ　共箱　仕覆（荒磯）
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3点　信楽焼茶道具　谷清右衛門　窯変耳付茶入　　茶入れ　共箱　仕覆（荒磯）
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