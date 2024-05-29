ポールスミス ネクタイ フローラル柄 ピンク

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PAULSMITHのネクタイです。未使用品ですが、頂き物なので未使用に近いとしています。ピーチ色地にシルバーとブラックのフローラル柄が上品な印象で、光沢があって柔らかく高級感のある生地です。断捨離のため出品します。＜商品説明＞◇出品物：ネクタイ×1◇カラー：ピンク（フローラル柄）◇素材：シルク（絹）100％◇サイズ：大剣幅8.1×長さ154cm（若干の誤差はご了承ください）◇送料込み＜留意事項＞※本体のみの出品です。外箱や袋は付属しません。※喫煙なし、ペットなし※発送時には折り畳んで梱包します。＜検索用タグ＞#ticktacktoe’s出品物一覧#ticktacktoe’sネクタイ一覧#ticktacktoe’sネクタイ暖色オレンジレッド系#ticktacktoe’sネクタイレギュラータイメンズレギュラータイワイドタイ9cm9.5cm10cmPAULSMITHポール・スミスLONDONポールスミスロンドンCOLLECTIONポールスミスコレクションACCESSORIESポールスミスアクセサリーズPSPAULSMITHジョイックスコーポレーションブランド高級ブラック黒茶色こげ茶焦げ茶臙脂色えんじ色ワインレッドボルドー紫赤褐色ピンク桃色銀色灰色花柄ドット柄水玉模様小紋柄クラシック仕事ビジネスプライベート結婚式ウェディングブライダル二次会プレゼントギフトパーティフォーマルスマートカジュアルスーツ卒業式入学式入社式新社会人会社員公務員学生制服2310