オルゲイユ ベルト W32

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商品詳細
本革ダールメッキバックルサイズ:32使い込んでいくとバックルのダールメッキの黒が剥がれ、中のブロンズが顔を出してきます。既に擦れる部分は少し出てきています。ストゥディオ・ダルチザンアメカジウエアハウス素材...本革カラー...ブラック
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