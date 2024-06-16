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オルゲイユ ベルト W32
商品番号 J35706094928
商品名

オルゲイユ ベルト W32
ブランド名 オルゲイユ
特別価格 税込 1,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本革ダールメッキバックルサイズ:32使い込んでいくとバックルのダールメッキの黒が剥がれ、中のブロンズが顔を出してきます。既に擦れる部分は少し出てきています。ストゥディオ・ダルチザンアメカジウエアハウス素材...本革カラー...ブラック
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