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FFVIII スコール フィギュア
商品番号 V63025837799
商品名

FFVIII スコール フィギュア
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファイナルファンタジー8スコールのフィギュアになります。サイズは1/6(約29cm)です。あまり出回っておらず希少かと思います。未開封ですが、箱の角に1箇所破れがありますので、完璧を求める方はご遠慮ください。また、ご不明な点はコメントください。人気ゲームタイトル···ファイナルファンタジー
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