FFVIII スコール フィギュア

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商品詳細
ファイナルファンタジー8スコールのフィギュアになります。サイズは1/6(約29cm)です。あまり出回っておらず希少かと思います。未開封ですが、箱の角に1箇所破れがありますので、完璧を求める方はご遠慮ください。また、ご不明な点はコメントください。人気ゲームタイトル···ファイナルファンタジー
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