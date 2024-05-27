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ダンヒル　ドット柄　ボルドー　ワインレッド　高級　ブランド　結婚式　1003
商品番号 H23760180345
商品名

ダンヒル　ドット柄　ボルドー　ワインレッド　高級　ブランド　結婚式　1003
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 1,513 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。デザインが気に入りましたら是非いいねをよろしくお願いいたします。他の商品も是非ご覧ください♪⭐全商品⭐#やん’sフリマSHOP商品一覧⭐種類別⭐#やん’sフリマSHOPネクタイ商品一覧★迅速発送★★即購入大歓迎★★フォロー割引★★まとめ割歓迎★〇商品情報【商品名】ダンヒル　ネクタイ【メーカー】ダンヒル【対象】ユニセックス【カラー】ボルドー【サイズ】商品写真をご確認ください。【素材】シルク100%【生産国】イタリア【商品状態】やや傷や汚れありの商品となっております。使用感はありますが、まだまだ活躍できる商品となっております。大剣裏、小剣裏に紐がありません。全体的に紐が緩いです。色褪せがあります。詳細は、画像を確認ください。【入手元】ブランドオークション※古物商のみ利用可能の真贋鑑定済み正規品となっておりますので安心してご購入頂けます。【備考】送料手数料込みです。極力コンパクトにして送付予定ですので、予めご了承ください。箱はついておりません。
http://narcologia.ru/goods/reboot964436.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce159655.html
http://narcologia.ru/goods/freezer220698.html
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