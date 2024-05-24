improvisation インプロヴィゼーションネクタイ美品

カラー···オレンジ柄・デザイン···ドット身に付けるもので気分も変わるので、ワンランク上の上質なネクタイを着用したい方は是非どうぞ♪高級ブランドネクタイを着用すると気分が上がります♪家で保管していたものです神経質な方はご遠慮下さい。タバコ吸いません。ペットいません。即購入可能です



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