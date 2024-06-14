DIOR 長財布 バーティカル ウォレット オブリーク

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商品詳細
正規店で購入し、5ヶ月弱使用してました破れ、角スレ、色落ち等はありません。洗練されたスタイルの機能的なロングウォレット。メゾン独自のレザーワークのサヴォワールフェールを体現するこのアイテムには、ブラックの「ディオールオブリークギャラクシー」レザーを使用しました。スムースカーフスキンに「ディオールオブリーク」のパンチング加工を施し、リフレクティブライニングで仕上げています。4つの紙幣用ホルダーと16のカードスロットに加え、ジップ付きコインコンパートメントを1つ配しました。エレガントなスタイルでありながら収納力に優れた、普段使いに最適なバーティカルロングウォレットです。ブラック「ディオールオブリークギャラクシー」カーフスキンメゾンのサヴォワールフェールを体現する「ディオールオブリークギャラクシー」レザー。スムースカーフスキンに「ディオールオブリーク」モチーフのパンチング加工のディテールを施し、リフレクティブライニングで仕上げました。フロントにパラジウムコーティングの真鍮製Diorシグネチャー内側にエンボス加工のDiorシグネチャー2つ折りの縦型デザイン内側にジップポケット紙幣用コンパートメントx4、カードスロットx16サイズ＆フィットサイズ：9x18.8x2cm(幅x高さx奥行き)クレジットカードの収納に最適なサイズ破れや色落ち、ダメージを伴う深い傷はありません。使用に伴う小傷はありますので御理解の程ご購入下さい。
http://narcologia.ru/goods/septet890119.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce504455.html
http://narcologia.ru/goods/recommended267290.html
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