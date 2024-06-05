CASIO 電子ピアノ　AP-460

多少の使用感はありますが目立ったキズ汚れはないです。イスに少しネコの引っ掻きキズがあります。機能はバッチリで問題なく使用可能です！高さ(cm)・・・84.0cm横幅(cm)・・・137.7cm奥行き(cm)・・42.7cm重さ(cm)・・・40.5kg電子ピアノカシオセルビアーノAP-4602016年製白※地域限定送料込みです※東京都23区千葉県船橋市浦安市習志野市鎌ヶ谷市柏市、白井市印西市埼玉県→幸手市、久喜市、川口市、春日部市三郷市、八潮市、等の付近、相談下さい茨城県→古河市、筑西市、下妻市、桜川市栃木県→真岡市、小山市、下野市、壬生町、上三川町、野木町です！この近くでも送料込みで行ける場合ありますし、込みでなくても少しの追加でいける場合あるので気軽に相談お願いいたします！どんな遠くても大丈夫ですがその分送料増えてしまうこともあります(..)ご相談下さい♪♪