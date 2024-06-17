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商品詳細
使用回数1-2回のほぼ未使用品です。グレーとブラックになります。エトープぽいグレーですが、他商品のエトープと比べるとやはりグレー色でした。真ん中の穴だけ使った跡があります。美品です。エルメスらしさが分かる美しいグレーです。ビジネスでもプライベートでも使いやすいお色です。3.8cmx113cm自分で計測したので誤差はご容赦ください。素材···本革箱など付属品ありません。
http://narcologia.ru/goods/preference760538.html
http://narcologia.ru/goods/rouge177110.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic764237.html
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エルメス ベルト グレー x ブラック 95-
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エルメス ベルト グレー x ブラック 95 | www.innoveering.net
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