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九谷　金彩色絵　時代物　武将置物　陶芸　骨董
商品番号 A17530764185
商品名

九谷　金彩色絵　時代物　武将置物　陶芸　骨董
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。保管品となります。箱無しです。大破破損ありません。多少経年の保管スレやけなど、ご理解頂ければと、思います。何卒宜しくお願いします。サイズ：21cm(H)程となります。
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