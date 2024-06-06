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値下げ可能！【DAIWA PIER39】Tech Field Jacket
商品番号 Y72825594116
商品名

値下げ可能！【DAIWA PIER39】Tech Field Jacket
ブランド名 ダイワピアサーティンナイン
特別価格 税込 10,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

去年1LDKonlineにて購入しました。自宅での試着のみで着用機会がなかったので出品します。定価　49500円サイズ　L肩幅57cm身幅75.5cm着丈82.5cm袖丈62cm袖口29cmメーカー品番：BJ-20022どこか懐かしいクラシックなグログラン組織のヨコ畝とマットなルックスが特徴。ふっくらとした肌触りが特徴のタスラン糸を使うことでコットンタッチを表現しました。裏地にはトラディショナルなタータンチェックをプリントしたメッシュ素材を使用。見た目とは裏腹に透湿性、通気性を考えた作りとなっております。どこか懐かしいクラシックなアウトドアフィールドジャケットを現代的な素材使い、機能的なディテールワークでアップデイト。内側にはブランドを代表する様々なポケットワークを施し様々なフィールドに対応できるデザイン。ミリタリーのディテールでもある前振りの袖がデザインアクセント、アクションプリーツを加え、袖口も調整可能。tenderハズムALLEGE【アレッジ】AURALEE【オーラリー】bukht【ブフト】COMOLI【コモリ】crepuscule【クレプスキュール】DIGAWEL【ディガウェル】dulcamara【ドュルカマラ】ESSEY【エッセイ】ETHOSENS【エトセンス】FACETASM【ファセッタズム】Graphpaper【グラフペーパー】HenderScheme【エンダースキーマ】kolormarkawareMr.gentlemanName.【ネーム】N.HOOLYWOODNeedlesPaulsmithPHINGERINsacaiscyeSTILLBYHANDStudiousSUNSEAUNDERCOVERUNUSEDURU
http://narcologia.ru/goods/stage201997.html
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