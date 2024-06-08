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♢白檀一木仏像 釈迦如来 木彫仏像- ♢白檀一木仏像 釈迦如来 木彫仏像-



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大日如来坐像#513 青色髪 2寸 光背無し ◇白檀 木彫 仏像 - 彫刻 ... 大日如来坐像#513 青色髪 2寸 光背無し ◇白檀 木彫 仏像 - 彫刻 ...



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時代仏「飛鳥止利派 ・菩薩像」金彩色木彫像・飛鳥時代の代表仏・止利 ... 時代仏「飛鳥止利派 ・菩薩像」金彩色木彫像・飛鳥時代の代表仏・止利 ...



仏教美術 古銅鍍金 釈迦如来立像 仏像 V 5072A- 仏教美術 古銅鍍金 釈迦如来立像 仏像 V 5072A-



釈迦如来坐像 お釈迦さま 像のみ 金彩無#6 ◇白檀 木彫 仏像 高評価の ... 釈迦如来坐像 お釈迦さま 像のみ 金彩無#6 ◇白檀 木彫 仏像 高評価の ...



□仏像□法隆寺百済観音尊像□岸田陸象□ブロンズ- □仏像□法隆寺百済観音尊像□岸田陸象□ブロンズ-



ガンダーラ美術仏頭ブッダ像パキスタン美術館蔵 仏像石仏発掘品 ... ガンダーラ美術仏頭ブッダ像パキスタン美術館蔵 仏像石仏発掘品 ...



白檀 木彫り 仏像 釈迦如来坐像 3寸 | www.crf.org.br 白檀 木彫り 仏像 釈迦如来坐像 3寸 | www.crf.org.br



大日如来坐像 像のみ#469 3寸 冠別木透彫 金彩有 ◇白檀 木彫 仏像 ... 大日如来坐像 像のみ#469 3寸 冠別木透彫 金彩有 ◇白檀 木彫 仏像 ...



2022新春福袋】 能面 木彫り 弱法師 彫刻/オブジェクト - inoue-med.com 2022新春福袋】 能面 木彫り 弱法師 彫刻/オブジェクト - inoue-med.com

mercari出品#00469木彫の仏像「大日如来(だいにちにょらい)」坐像 ビャクダン材製。右手と左手を胸前で大日如来特有の「智拳印(ちけんいん)」に結びます。衣や装身具部分に、金彩がほどこされています。冠の立ち上がり部分は、別彫り筒形で、繊細な透かし彫りです。★台座も光背も無く、御像のみです。冠含め、H12.8cm、W9.0cm、奥行7.7cm重さは158.5g です。★この別彫りの冠は、 この御像の本来の付属品ではなく、 ひとまわり小さいサイズです。 (御像頭上冠土台に彫られた円形の溝は、この別彫りの冠の直径よりも大きいです。写真8枚目9枚目)※御像にとっての右胸に、 元の材由来の焦げ茶色の部分があります。※上記の他にも、 もとの材の木目由来の色の濃淡が有ります。ご了承いただけるかたに。◆古来から珍重されてきた香木(こうぼく)である ビャクダン(白檀 sandalwood)材独特の 緻密さ(重み、つややかさ)、芳香が有ります。◇梱包資材は、リユース品を使用します。大日如来坐像像のみ#469冠別木透彫金彩有◆白檀木彫仏像