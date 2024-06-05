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ディオールオム Dior Homme ロゴ入りブレスレット シルバーブラック
商品番号 C24708235862
商品名

ディオールオム Dior Homme ロゴ入りブレスレット シルバーブラック
ブランド名 ディオールオム
特別価格 税込 8,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド名DiorHommeディオールオムクリスチャンディオールディオールオムのブレスレットです。伊勢丹新宿店にて購入。5回程度着用しましたがきれいな状態です。シルバー、黒のリングがつらなっています。CDとDIORHOMMEと刻まれたロゴプレートつき。•アイテムブレスレットチェーンリングチェーンブレスレットロゴ入りロゴプレートカラーシルバー、ブラックサイズ長さ　約23㎝多少の誤差はご容赦下さいカラー···シルバー
http://narcologia.ru/goods/cotton561761.html
http://narcologia.ru/goods/peroration822515.html
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