シルバーカラー・オーバル・ラブラドライト・リング[ 18 号 ]

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ご覧頂きありがとうございます。こちらは強力なパワーストーンであるラブラドライトのシルバーカラー・リングになります。西暦1770年カナダのラブラドル沿岸のセントポール島で虹色の閃光を放つ石として発見されたことに始まります。壮大で神秘的な光を宿していて、宇宙空間に拡がるエネルギーを感じることが出来ると言われています。石の放つエネルギーが,人間の意識レベルを超えて鋭いインスピレーションをもたらし,直感力・洞察力・創造性を高めてくれると言われています。ストレスや抑圧された感情を解放して癒しを与えてくれると共に自己深く眠っている潜在能力を引き出してくれると言われています。インディアンジュエリーや、メキシカンジュエリーが好きな方にオススメです。リングはシルバー925製なので汗・水に強く錆びません。お手入れも簡単です。ホーセンブース、LAVER、ジャムホームメイドなど好きな方にもオススメです。限定1品になります。《リング素材》シルバー925製《 サイズ 》18号（日本サイズ）重さ 4g————————————————※海外輸入品のため小傷がある場合が御座います。神経質な方はご購入をお控えください。————————————————＊値下げ不可＊即購入OKです。#フォロー割実施中！#ラブラドライト#メンズ#レディース#アクセサリー#サイズ #誕生日 #記念日 #贈り物 #プレゼント#シルバ−925#リング #指輪 #シルバー 1/25P54