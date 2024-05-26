EDIFICE rue de seine セットアップ 千鳥格子 36



2023年最新】m's braque セットアップの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】m's braque セットアップの人気アイテム - メルカリ



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EDIFICEruedeseinem'sbraqueのデザイナーである松下貴宏氏と協業したエクスクルーシブライン「ruedeseine」のセットアップになります。カラー：白黒千鳥格子柄サイズ：36肩幅41身幅45袖丈62着丈70ウエスト74総丈97股下72裾幅18目立つような傷や汚れはございません。ただし中古の品とはなりますので、ご理解いただいた上でご購入をお願い致します。★購入前にプロフィールの確認をお願い致します。★できる限り実際の色味に近くなるように写真を撮影しておりますが、カメラ環境(全体的に少し黄みがかった色になってしまうようです)やお使いのモニター環境の影響により、実際の色味と異なって見える場合があります。予めご了承の上、ご購入をお願い致します。★発送は簡易梱包とさせていただきます。ご質問等ありましたら、お気軽にコメント下さい。