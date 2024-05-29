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ブルガリ　BVLGARI 長財布
商品番号 B13138117778
商品名

ブルガリ　BVLGARI 長財布
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック柄・デザイン···無地ブルガリの長財布です。マチが2cm近くあり、カード類も7枚収納できます。シンプルで使いやすく、光沢もあります(^^)多少の傷はありますが、使い勝手が良いのでよろしければ是非(^^)よろしくお願いいたします！購入当時の価格、35,000円です。
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