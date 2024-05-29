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COOPERSTOWN BALL CAP クーパーズタウン キャップ
商品番号 S58469289008
商品名

COOPERSTOWN BALL CAP クーパーズタウン キャップ
ブランド名 クーパーズタウンボールキャップ
特別価格 税込 2,652 円
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商品詳細

ニューヨーク　ヤンキースクーパーズタウン　のキャップです！！ツバ裏　深緑ビンカワ　レザーイケてます！！73/8サイズ内径59cmクーパーズタウンは1988年、ニューヨーク州・クーパーズタウン近郊にてCOOPERSTOWNBALLCAPは誕生したブランドです。製品の品質はもちろん、身につけたときのフィット感、美しさが評価されており、MADEINUSA、ハンドメイドにこだわるブランドです。カラー···ブラック形···ベースボール
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