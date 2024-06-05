アリゾナフリーダム　フェザーネックレス　(値下げ済み)

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ARIZONA FREEDOM (アリゾナ フリーダム) フェザーネックレス

アリゾナフリーダムのフェザーネックレスです。商品の詳細は8枚目のレシートにて確認下さい。品番などから調べること可能です。レシートも付属いたしますので、アリゾナ全店で磨きなど無料でやってくれます。コレクションで購入したので、着用は試しで一度つけただけになります。何かありましたらお気軽にコメント下さい！(バラ売りは不可です)#アリゾナ#ゴローズ#フェザーネックレス