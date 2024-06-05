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アリゾナフリーダム　フェザーネックレス　(値下げ済み)
商品番号 C41071523903
商品名

アリゾナフリーダム　フェザーネックレス　(値下げ済み)
ブランド名 アリゾナフリーダム
特別価格 税込 31,777 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アリゾナフリーダムのフェザーネックレスです。商品の詳細は8枚目のレシートにて確認下さい。品番などから調べること可能です。レシートも付属いたしますので、アリゾナ全店で磨きなど無料でやってくれます。コレクションで購入したので、着用は試しで一度つけただけになります。何かありましたらお気軽にコメント下さい！(バラ売りは不可です)#アリゾナ#ゴローズ#フェザーネックレス
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