スターリンギア　カービィリング

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商品詳細
号数は写真で確認願います。全体的にシルバー特有の小傷やくすみ、黒ずみがありますがシルバーの醍醐味だと思います。シルバー磨きにて、かるくは磨きます。画像物が全てになります。画像にてよく状態をご確認ください。中古品にご理解のない方は御遠慮下さい。サイズ直しをしています。グレートフロッグ、クレイジーピッグ、スターリギアラットレースなど、スカルリングが好きな方は是非。
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