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スターリンギア　カービィリング
商品番号 J62321525734
商品名

スターリンギア　カービィリング
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 18,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

号数は写真で確認願います。全体的にシルバー特有の小傷やくすみ、黒ずみがありますがシルバーの醍醐味だと思います。シルバー磨きにて、かるくは磨きます。画像物が全てになります。画像にてよく状態をご確認ください。中古品にご理解のない方は御遠慮下さい。サイズ直しをしています。グレートフロッグ、クレイジーピッグ、スターリギアラットレースなど、スカルリングが好きな方は是非。
http://narcologia.ru/goods/peroration350615.html
http://narcologia.ru/goods/browse827291.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual62046.html
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