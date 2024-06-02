VINTAGE ヴィンテージ ダブルチェーンブレスレット/バングル

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アメリカで買い付けたダブルチェーンブレスレットになります。全体的に多少の褪色・小傷がございますが、ヴィンテージの雰囲気としてご理解ください。着用に支障があるダメージはございません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ全長約20.5㎝（手首周り16㎝程度でちょうど良いゆとりがある程度）素材・年代不明※刻印はあるのですが、潰れてしまっており解読不可でございます。使いやすいダブルチェーンのブレスレットです。この機会にいかがでしょうか？