New Balance ニューバランス X-RACER 28センチ MSXRCT

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■ニューバランスX-RACER28センチレトロなデザインの一足。外履き数回のみで美品です。箱は付属しません。■サイズ感参考として普段履きの他メーカーの靴のサイズを記載します。ご検討の方は、参考にしてみてください。NIKEエアマックス→28cmadidasスタンスミス→28cmon→27.5cm■商品情報ニューバランス\"の90年代テクノロジーをモチーフに展開する「MSX90」をロープロファイルに仕上げたモデル「エックスレーサー(X-RACER)」。スピード感のあるクラシックなランニングシューズのフォルムにメッシュやスエードなどの素材使いで、再構築されたモデル。スニーカー型...ローカット(Low)