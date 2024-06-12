ZUCCA ズッカ　レザー 長財布

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商品詳細
ZUCCAズッカ ZUCCaレザー長財布柔らかく、独特の風合いの高品質レザーを使用したZUCCAのレザー長財布です。手持ちも出来るストラップ、内側に二重に付いているファスナーポケットなど随所にズッカらしいこだわりを感じるアイテムです。数回のみの使用なので、小傷、小スレは見られますが、目立った傷や汚れ等はありません。これからズッカの高品質レザーの経年変化をお楽しみください。実寸サイズ縦約9cm横約17.5cm(素人採寸です。参考程度とお考えください。)付属品は特にありません。カラー···ブラウン柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革TF20230703-11-0723
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